История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов

14.11.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пензенское дворянство никогда не было бедным, недвижимость представителей этого сословия поражала воображение. Дом № 2 на современной улице Володарского (в те времена Лекарской) когда-то принадлежал губернскому предводителю дворянства Григорию Столыпину.

Зданию более 200 лет - его построили в начале XIX века. Судя по старым описям, к нему прилагались огромный участок земли и обширный фруктовый сад. Явление вполне обычно для того времени, когда еще не было плотной городской застройки, а здания располагались на значительном расстоянии друг от друга.

В роскошном особняке на Лекарской и жил Григорий Столыпин, приходившийся дальним родственником Елизавете Арсеньевой - бабушке Лермонтова. По некоторым данным, будущий поэт останавливался здесь в августе 1817 года, хотя краевед Александр Дворжанский утверждает, что в то время здесь еще шел ремонт и, скорее всего, хозяин отправил отдыхать своих гостей в другой дом.

В любом случае, Михаил Юрьевич хорошо знал владельца усадьбы. Сам Григорий Данилович прожил тут недолго - уже в марте 1821-го он продал особняк Ивану Кишу, подданному Саксонского княжества.

Предприимчивый немец тут же взялся за переоборудование здания и позже открыл здесь гостиницу, которая носила его имя. Это был один из старейших отелей в Пензе. Он закрылся только при советской власти, когда его превратили в общежитие.