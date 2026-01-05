История Пензы: При возведении жилых домов пришлось вырубить фруктовые сады

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Привычные всем черты Пенза начала приобретать лишь в середине прошлого века, когда город превратился в одну большую стройку. Радикальной перепланировке подверглась и улица Коммунистическая.

Несколько десятилетий тому назад эта округа вообще считалась окраиной - здесь не было ни широких автомагистралей, ни мостов, ни развязок, даже асфальт считался диковинкой.

Огромный частный сектор, сплошь застроенный деревянными домами, жил тихой сельской жизнью. По окраинам бродили коровы, а кое-где и вовсе еще оставались дореволюционные мельницы.

Новый генеральный план предполагал ликвидацию всего частного сектора. Вместо домов на чертежах появились коробки будущих хрущевок, школ и детских садов. Возведение новых зданий поручили домостроительному комбинату.

Каменщик организации Людмила Конкина вспоминала: «Невозможно передать, как жалко было сносить этот район. Он пестрел огромными фруктовыми садами, где местные жители растили яблоки, груши и черемуху. Бабушки выносили их нам целыми ведрами, слезно просили забрать, лишь бы яблоки и груши не пропали».

Сады в новый генплан никак не вписывались, ведь они занимали важную для строительства территорию. Многие пензенцы тогда сетовали: дескать, лучше бы сады оставили. Но если бы власти поступили именно так, то негде было бы строить дома и, соответственно, многие горожане остались бы без квартир.