История Пензы: Для установки монумента на проспекте Победы снесли целую улицу

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Монумент воинской и трудовой Славы, наверное, самый известный пензенский памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Его открыли 9 мая 1975 года. Место выбирал лично 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников.
Чтобы освободить территорию, архитекторам пришлось снести целую улицу с десятками старых деревянных домов. Памятник строился по проекту ленинградского скульптора Валентина Козенюка.
«Главное - что монумент передает идею победы в войне, - писал Георг Мясников. - Самое выразительное - жест руки солдата, закрывающего Родину. Хорошо, что Родина в образе женщины. Отлично, что на плече ребенок - символ будущего, ради которого сражались и гибли в войну люди».
Пламя для Вечного огня зажигали у могилы Неизвестного солдата в Москве. Лампадку везли в армейском броневике, поместив в специально защищенную от ветра капсулу. Незадолго до открытия памятника сотрудники областного отделения ДОСААФ отправили экспедицию в Зеленоград, где воевали наши земляки из 354-й стрелковой дивизии. Там пензенцы набрали в гильзу землю и уже во время церемонии вручили ее руководству города.
При этом в ДОСААФе заранее подготовили «Книгу памяти», где значатся фамилии почти 100 тысяч погибших пензенцев.
