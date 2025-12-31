История

История Пензы: Для установки монумента на проспекте Победы снесли целую улицу

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Монумент воинской и трудовой Славы, наверное, самый известный пензенский памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Его открыли 9 мая 1975 года. Место выбирал лично 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников.

Чтобы освободить территорию, архитекторам пришлось снести целую улицу с десятками старых деревянных домов. Памятник строился по проекту ленинградского скульптора Валентина Козенюка.

«Главное - что монумент передает идею победы в войне, - писал Георг Мясников. - Самое выразительное - жест руки солдата, закрывающего Родину. Хорошо, что Родина в образе женщины. Отлично, что на плече ребенок - символ будущего, ради которого сражались и гибли в войну люди».

Пламя для Вечного огня зажигали у могилы Неизвестного солдата в Москве. Лампадку везли в армейском броневике, поместив в специально защищенную от ветра капсулу. Незадолго до открытия памятника сотрудники областного отделения ДОСААФ отправили экспедицию в Зеленоград, где воевали наши земляки из 354-й стрелковой дивизии. Там пензенцы набрали в гильзу землю и уже во время церемонии вручили ее руководству города.

При этом в ДОСААФе заранее подготовили «Книгу памяти», где значатся фамилии почти 100 тысяч погибших пензенцев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети