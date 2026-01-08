История Пензы: Названную в честь губернатора улицу переименовали

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня улицу Пугачева трудно назвать окраиной: это фактически центр города. До революции жители этого квартала о таком могли только мечтать, ведь это был пригород.

Весь район был застроен деревянными избами, а подворья - коровниками, дровяниками, различными сараями и другими служебными сооружениями. Пастухи гоняли отсюда на ближайшие поля буренок и лошадок, для завершения сельской картины не хватало разве что барской усадьбы в центре.

Квартал разрастался стремительными темпами и уже к середине XIX века подошел вплотную к городской черте. В 1880 году власти, решив упорядочить застройку, реорганизовали пригородное село в улицу. Ей присвоили имя пензенского губернатора Александра Панчулидзева - достаточно спорной фигуры в российской истории.

Он прославился на всю страну мздоимством и откровенным вымогательством. О том, как нагло чиновник выбивал деньги с винных откупщиков, писали даже в английских газетах! В Пензе, конечно, об этом старались помалкивать.

Тем не менее имя губернатора округа носила почти 40 лет. Ее переименовали только в советские времена в улицу Рабочего Ухтомского. В 1927 году квартал снова подвергся реорганизации. Пензенские власти вспомнили о вожде крестьянского войска Емельяне Пугачеве, который бывал в нашем городе, и присвоили улице уже его имя.