История Пензы: Многоквартирные дома для горожан строили за 50 дней

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Хрущевка стала символом строительного бума в СССР. Многие районы почти сплошь застроены домами именно этой серии, получить в них квартиру в те времена считалось большой удачей. До середины прошлого века редкие здания в городе превышали в высоту 5 этажей, особенно жилые.

Все изменилось после Великой Отечественной войны. Повсюду появлялись фабрики и заводы, строились школы и больницы. В областной центр хлынул поток рабочей силы из сел и деревень. Тогда горком принял решение обеспечить всех жилплощадью. В Пензе усиленными темпами начали возводить хрущевки.

Строили их с фантастической скоростью. После укладки фундамента здания сдавали уже через каких-то 40-50 дней. О комфортности тогда мало задумывались, главное - дать возможность людям иметь собственное жилье.

Потому маленькие кухни и узкие коридоры длиной 2 метра мало кого смущал. Большой удачей считалось получить квартиру выше 1-го этажа, ведь с 2-го начинались ряды балконов, зачастую превращавшихся в самые настоящие склады. Пензенцы держали на них велосипеды, лыжи, снасти для рыбалки, разные банки и склянки. Хрущевка в те времена считалось символом успешной жизни советского человека

Бывший главный архитектор Пензы Роман Попрядухин на вопрос, что будет в дальнейшем с хрущевками, как-то заверил: они простоят очень долго. И действительно складывается ощущение, что некоторые дома после капремонта могут простоять еще сотню лет.

