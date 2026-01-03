История Пензы: Уникальное панно на Карпинского напоминает об успехах СССР

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Чтобы Пенза обрела собственное «лицо», руководство горкома старалось возводить в областном центре не только необычные памятники, но и украшать жилые дома мозаичными панно. К примеру, в самом начале проспекта Победы, на пересечении с улицей Карпинского, одна из картин на жилом доме посвящена вождю мирового пролетариата.

Панно собрали в середине 70-х годов прошлого века. Открытие было приурочено к Международному дню солидарности трудящихся. В честь такого события главную роль на изображении закономерно отвели Ленину. 3-метровая фигура Владимира Ильича заслоняет собой всех остальных персонажей вместе с ракетами и самолетами.

Позади вождя мирового пролетариата художники не забыли изобразить и полководца Семена Буденного. Его красная конница олицетворяет борьбу, в которой рабочим удалось отстоять власть от посягательств сторонников монархии.

Рядом размещены и другие символы, прочно ассоциирующиеся с Советским Союзом. В первую очередь это, конечно же, ракета «Восток-1», на которой отправился в космос Юрий Гагарин. Не обошлось и без традиционного сюжета о союзе рабочих, крестьян и интеллигенции.

При сооружении композиции власти допустили ошибку. Чтобы украсить площадку, «Горзеленхоз» посадил несколько елочек. Часть деревьев выросла и теперь наполовину заслоняет вид на панно.