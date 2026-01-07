История Пензы: Район в центре города раньше назывался Гусиловкой

История Пензы: Район в центре города раньше назывался Гусиловкой
Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У района улиц Коммунистической, Пугачева и Ворошилова сейчас нет своего аутентичного названия. Но раньше оно было - Гусиловка. И отношение к водоплавающим птицам тут прямое.

На формирование названия повлиял жизненный уклад пензенцев эпохи Российской империи. Некоторые горожане, чаще всего недавние выходцы из крестьянской среды, предпочитали жить здесь, как в своих селах. Они нередко разводили у себя во дворах крупный и мелкий рогатый скот, держали кур и индюшек.

Специально для них городская управа выделяла общественные выпасы. Однако с гусями дело обстояло иначе: привередливые птицы любят воду. В результате жителям приходилось гонять стадо гусей к реке через весь город, из-за чего порой они неосознанно перекрывали движение.

В 60-х годах XVIII века власти решили эту проблему и выделили на окраине города место под названием Мокрый луг. Здесь и резвились гуси. Небольшие озера и топкие заводи птицам пришлись по душе. Со временем к этой округе приклеилось забавное прозвище Гусиловка.

Позже оно сделалось нарицательным и стало обозначать грязное болотистое место. Район пользовался у пензенцев дурной славой. Свое важное значение бывший Мокрый луг стал терять уже в первые годы советской власти. Пенза быстро расширялась, и заводи засыпали землей, а позже возвели жилые дома.

