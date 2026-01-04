История Пензы: Дети с микрорайона Стрела лишились спортивной площадки

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

90-е годы прошлого века стали тяжелым испытанием для всей страны, но даже в то время власти изыскивали деньги на благоустройство дворов. Так, на Стреле, рядом с улицей Толстого, появился большой велотрек.

Раньше на этой территории находился огромный пустырь, заросший бурьяном и кустарником. Через него проходила одна-единственная протоптанная дорожка, которая вела в сторону гаражей. В конце 90-х власти решили разобраться с этим бардаком.

Траву скосили, поле разровняли, после чего и приступили к возведению спортивного объекта. Площадку обнесли высоким бетонным забором, а виражи плотно укрепили. Местная детвора вмиг полюбила велотрек. Ребятишки часами катались тут на велосипедах. Порой устраивались и импровизированные соревнования по преодолению виражей.

Ближе к вечеру приходили подростки постарше и показывали такие трюки на велосипедах, что детвора от удивления разевала рты. На другой половине спортплощадки был организован теннисный корт. Играли в основном пензенцы чуть старше 30 лет.

Сегодня от спортплощадки уже ничего не осталось. Какое-то время спортивный объект числился на балансе городской станции юных техников № 2, но сотрудникам не удалось противостоять вандалам, толпам мусорящих людей и бомжам. Хулиганы изуродовали стены надписями, а детвора давно не приходит в это место.