История Пензы: Энергичный Кураев быстро установил советскую власть в городе

12.08.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лишь старшее поколение при слове «обком» может поностальгировать. Родившиеся в 90-е могут даже не знать, что это такое. Обком - это областной комитет КПСС.

На заре XX века идеология большевиков в Пензе особой популярностью не пользовалась. Пензенская группа РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии) была организована только в 1905 году и насчитывала всего 27 человек.

Занимались активисты в основном распространением нелегальных газет, иногда развешивали на фонарных столбах прокламации. Самая громкая их акция за период Первой русской революции - стачка на писчебумажной фабрике.

Когда император учредил Государственную думу, большевики смогли туда пробиться. В 1-й созыв попал гравер Никольского завода Рогов, а в 2-й - глава пензенского отделения РСДРП(б) Степанов.

Весной 1907 года Первая русская революция пошла на спад. Жандармы, решив особо не церемониться, начали преследование большевиков по всей стране.

Пензенское отделение в итоге возобновило свою работу лишь в марте 1917-го - после свержения самодержавия. Причем все изменилось с приездом в наш город Василия Кураева, куда он был отправлен по указанию В. И. Ленина.

Энергичный парень быстро привел большевиков к власти в Пензе, а 9 декабря 1917 года Кураев был избран председателем губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.