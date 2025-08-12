Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|08:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

История

История Пензы: Энергичный Кураев быстро установил советскую власть в городе

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лишь старшее поколение при слове «обком» может поностальгировать. Родившиеся в 90-е могут даже не знать, что это такое. Обком - это областной комитет КПСС.

На заре XX века идеология большевиков в Пензе особой популярностью не пользовалась. Пензенская группа РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии) была организована только в 1905 году и насчитывала всего 27 человек.

Занимались активисты в основном распространением нелегальных газет, иногда развешивали на фонарных столбах прокламации. Самая громкая их акция за период Первой русской революции - стачка на писчебумажной фабрике.

Когда император учредил Государственную думу, большевики смогли туда пробиться. В 1-й созыв попал гравер Никольского завода Рогов, а в 2-й - глава пензенского отделения РСДРП(б) Степанов.

Весной 1907 года Первая русская революция пошла на спад. Жандармы, решив особо не церемониться, начали преследование большевиков по всей стране.

Пензенское отделение в итоге возобновило свою работу лишь в марте 1917-го - после свержения самодержавия. Причем все изменилось с приездом в наш город Василия Кураева, куда он был отправлен по указанию В. И. Ленина.

Энергичный парень быстро привел большевиков к власти в Пензе, а 9 декабря 1917 года Кураев был избран председателем губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте