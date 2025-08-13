Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|09:03
История Пензы: Дом в центре города часто менял хозяев

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Современная улица Кирова в былые времена сражала контрастами. Рядом с богатыми дворянскими усадьбами стояли невзрачные мещанские избы. Большинство из них уже давно снесли. Разрушили и дом № 22.

Власти понять можно - никакой архитектурной ценности он не представлял. Да и вообще покосившаяся деревянная изба скорее портила облик центра города, нежели создавала образ старинного русского поселения, поэтому и пошла под снос.

Дом был построен в 1814 году на деньги священника Троицкого женского монастыря Иоанна Репинского. Помимо службы в храме, он подрабатывал в пензенской семинарии – служил некоторое время там бухгалтером, или, как тогда говорили, экономом.

В избе на современной улице Кирова, а тогда Троицкой, он прожил всю жизнь и завещал дочери, которая, впрочем, оставаться здесь не пожелала и продала ее. Вообще в середине XIX века дом несколько раз переходил из рук в руки, никто тут надолго не задерживался.

Лишь в начале XX столетия нашелся постоянный хозяин - казак Степан Тимошенко. Он дополнительно построил небольшой флигель и конюшню. Был у Тимошенко и другой дом, на Московской, который после Октябрьской революции конфисковали. Позже он продал и избу на Кирова, а затем уехал на заработки в Москву.

