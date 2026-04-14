История Пензы: Работники завода на Южной Поляне жили без особых удобств

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Множество строений на Южной Поляне возводилось силами пленных немцев. А некоторые улицы, как, например, Маркина, бывшие бойцы вермахта построили с нуля.

Небольшие 2-этажные дома строились для рабочих дизельного завода и считались временным жильем. Но, как гласит мудрая поговорка, «нет ничего более постоянного, чем временное». Здания простояли не один десяток лет.

Внутри домов, построенных немцами, удивительная планировка. Водопроводный кран, в частности, находился в коридоре, а не в ванной комнате. Чтобы набрать воду, жильцы подолгу стояли в очереди. При этом в некоторых домах раковин вообще не было. Стирать одежду или мыть посуду горожанам приходилось, как в XIX веке, в тазиках.

Если пензенцев из этих зданий на улице Маркина перенести на век назад, они бы даже не заметили разницы, поскольку привычные для всех коммунальные удобства вроде туалета и водопровода у них отсутствовали.

Первоначально эта улица называлась Строительной, но в 1963 году, в честь 70-летия со дня рождения нашего земляка, командира Волжской военной флотилии Николая Маркина, улице присвоили его имя.