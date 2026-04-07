История Пензы: Обучение в престижной гимназии стоило огромных денег

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе женские гимназии располагались в основном в центре города. Одно из престижных учебных заведений занимало дом № 20 на улице Пешей (ныне Богданова), за перекрестком с Введенской (сейчас - Свердлова). До настоящего времени здание не сохранилось.

По уставу 1870 года в гимназии Мансыровой и Шор могли принимать девочек всех сословий и верований. Однако такие правила существовали только на бумаге. Плата за обучение была настолько велика, что сюда поступали только дочери обеспеченных родителей. Причем к школе учениц готовили заранее, еще до официального зачисления водили в подготовительный класс - тоже не бесплатный.

Всего же детям предстояло закончить 7 классов, для желающих поступать в высшие учебные заведения был предусмотрен 8-й. Программа обучения не сильно отличалась от других гимназий.

Девочки точно так же изучали Закон Божий, историю, географию, русский язык, арифметику и другие обязательные для того времени предметы. Отличие проявлялось только в объеме преподаваемого материала - здесь он был побольше.

Интересно, что в гимназии не существовало привычных нам отметок. Оценки ставили по 2-балльной шкале – «усвоил / не усвоил». Кроме того, в начале XX века в гимназии ввели единую школьную форму. А еще в учебном заведении действовал целый свод правил, и за малейшее их нарушение грозило отчисление.