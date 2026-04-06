История Пензы: Городское управление ЖКХ прозвали «скверным»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По всем коммунальным неурядицам горожанам раньше приходилось обращаться не только к дворникам, но и в городскую управу, здание которой когда-то стояло недалеко от сквера им. Лермонтова на улице Садовой - там, где сейчас располагается Приволжский дом знаний (Лермонтова, 8а).

Дореволюционная служба ЖКХ возникла в Пензе в 1870 году, контролировал ее лично городской голова. В функционал управы входило не только благоустройство. Помимо прочего, коммунальщики заведовали школьным образованием, следили за санитарно-эпидемиологическим состоянием в губернии и занимались выдачей кредитов малоимущим.

Уже через несколько лет работы управа получила обидное прозвище «Скверная» - так горожане выражали отношение коммунальщиков к должностным обязанностям. Особое недовольство у пензенцев вызвал указ от 1874 года, когда ремонт мостовых и тротуаров переложили на плечи домовладельцев.

Еще одной причиной, почему за управой закрепилось оскорбительное прозвище, стала деятельность ассенизаторов, перевозивших в бочках нечистоты. Завидев их, люди сразу перебегали на другую сторону улицы. Очень часто эти резервуары вылетали из повозок и разбивались, грозя забрызгать помоями невнимательного пешехода.

Между прочим, во время весенней распутицы дорога напротив городской управы всегда была посыпана песком: о себе служащие заботились.

Городскую управу упразднили в марте 1918-го. К 1960-м годам здание обветшало, и было принято решение его разобрать.