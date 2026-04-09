История Пензы: Фабрика игрушек спасла пензенских детей от дефицита

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Железный конструктор под названием «Полет», симулятор управления автомобилем «За рулем», приставка «Волк ловит яйца» - все это наверняка вызывает ностальгические воспоминания у всех, чье детство прошло в советские времена. Широкую популярность в СССР получила и продукция пензенской фабрики игрушек.

Вообще до середины 60-х годов прошлого века игрушки в СССР были настоящим дефицитом. Любой ребенок радовался даже деревянному коню, не говоря уже о машинке. Но пензенцы отчасти смогли избежать проблем.

В то время предприятие на улице Калинина приступило к выпуску кукол и пластмассовых игрушек. Производились лейки в виде слоников, пирамиды, наборы для игры в кегли и, конечно же, автомобили.

Разноцветные бензовозы и самосвалы стоили по тем временам какие-то копейки. Охотно раскупали в магазинах и пластмассовые сабли. При этом оружие поистине впечатляло - порой в длину экземпляры достигали до полуметра. С такой шашкой действительно можно было почувствовать себя Чапаевым или Буденным.

Девочки, естественно, предпочитали нянчиться с куклами. К тому же на фабрике игрушек производили для них целые домики с ванночками, колясками, кроватками и другими атрибутами по уходу за детьми.

В 90-е годы прошлого века у детей появилась новые забавы - игровые приставки «Денди» и «Сега». Наступила иная эра, когда играть стало можно в виртуальном мире.