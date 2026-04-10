История Пензы: На одной из самых коротких улиц города стоит всего 1 дом

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе было всего 4 маршала, а к концу боевых действий их количество выросло до 13. Один из них - Федор Толбухин, в честь которого названа улица в районе Южной Поляны недалеко от Фабрики игрушек.

Толбухин - бывший крестьянин и сын торговца фуражом. За его плечами почти вся Великая Отечественная война, от Сталинграда до Вены. Кроме боевых действий, Федор Иванович, по сути, в своей жизни больше ничего и не видел.

В армию его забрали, когда юноше исполнился 21 год. Вскоре началась Первая мировая и солдата отправили на Юго-Западный фронт. Там будущий полководец постигал азы боевого искусства прямо в окопах.

Из Первой мировой для себя он навсегда вынес один урок: маневр - главное оружие командира. К примеру, во время Ясско-Кишиневской операции 1944 года Федор Иванович так ловко сымитировал наступление Красной армии на Кишинев, что немцы не заметили, как его группировка зашла им в тыл.

Противник решил отступать и нарвался на советские танковые части. Выйти из Молдавии удалось не всем. Боевые действия для Толбухина закончились только в мае 1945 года, когда его войска разгромили группу армий «Юг» и освободили территорию Венгрии и Австрии.

Улица Толбухина в Пензе примечательна тем, что сейчас на ней находится всего один дом под № 12. По стечению обстоятельств - это Военный комиссариат Первомайского и Ленинского районов г. Пензы. Сама улица Толбухиина имеет протяженность всего несколько десятков метров. Она является продолжением улицы Савицкого.