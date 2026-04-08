История Пензы: В доме декабристы играл в шахматы чемпион мира

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Самым известным пензенским декабристом стал Иван Анненков, однако для нашего города больше сделал другой оппозиционер - Иван Горсткин, когда-то проживавший на улице Пешей (ныне Богданова).

Горсткин родился в Пензе в 1798 году и до восстания декабристов с 16 лет служил в Егерском полку, пока не уволился в 23 года в чине подпоручика (в современной российской армии звание соответствует лейтенантскому).

Карьера в канцелярии Московского генерал-губернаторства пошла успешно. Всего за несколько лет после армии Иван Николаевич стал советником в губернском правлении. Его ждало блестящее будущее крупного столичного чиновника, но Горсткин выбрал себе другой путь - стал оппозиционером.

Восстание декабристов с треском провалилось, а убийство генерала Милорадовича вызвало лишь всеобщее осуждение. Горсткина арестовали и отправили в Вятку. Оттуда в 1828 году он переехал в свое родовое имение в Пензенской губернии.

В начале XIX века на углу улиц Пешей и Садовой (ныне Богданова и Лермонтова) стоял дом участника Отечественной войны 1812 года Петра Габбе. В 1838-м на этой земле и построил свой дом Иван Николаевич Горсткин.

В нашем городе декабрист прежде всего прославился как театральный деятель, причем о его спектаклях писала даже столичная пресса. Особенно акулы пера отмечали постановку пьесы «Горе от ума». В 1848 году Ивану Николаевичу разрешили вернуться в Санкт-Петербург, но 50-летний театрал решил остаться в Пензе. В 1861-м он был награжден памятной медалью «За труды по освобождению крестьян».

Интересна и судьба здания на углу Пешей и Садовой. В 1846 году дом был продан Елизавете Ивановне Араповой. В конце XIX века здание приобрел Государственный банк. В 1913-м здесь играл в шахматы выдающийся русский гроссмейстер, чемпион мира Алехин. После революции помещения занимала биржа труда, еще позже - Первомайский РОВД. В 2010-х годах здание пережило реконструкцию.