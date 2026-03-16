История Пензы: Потомки ассирийцев поселись у реки Пензы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то на территории современного Ирака находилась могущественная Ассирийская империя. Она исчезла в 605 году до н. э. Но ее народ не утратил свою культуру, а потомки ассирийцев когда-то компактно проживали на Набережной реки Пензы.

Ассирийцы начали эмигрировать в Россию в конце XIX века. Многие брали русские имена и фамилии. В доме № 21 на Набережной Реки Пензы (район Подвесного моста) жил Алексей Ананьев - старейшина пензенских ассирийцев.

В наш город он приехал в 1880 году, будучи 16-летним подростком. Здесь ему долгое время пришлось работать чистильщиком обуви на улице Московской. Чуть позже Алексей Иванович открыл около рынка киоск, где также занимался ремонтом сапог, туфель и ботинок. Там же продавались шнурки, вакса и щетки.

Тяжелые времена для него наступили с приходом к власти большевиков. Дом Ананьева местные власти решили уплотнить, к нему подселяли семьи рабочих, под разными предлогами изымали помещения. В итоге Алексею Ивановичу пришлось ютиться в крохотной комнатке на общей кухне.

Но на этом беды не закончились. В 1943 году, в самый разгар войны, репрессировали жену Ананьева Пелагею Михайловну, и ему пришлось в одиночку воспитывать детей.

В целом массовая миграция ассирийцев в Россию началась в конце Первой мировой войны. Их жестко притесняли турки, и, когда русские войска покидали закавказские области, ассирийцы потянулись вслед за армией.