История Пензы: Баня на Козьем болоте была «районообразующей»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кто-то в качестве водных процедур предпочитает душ, кто-то – ванну, а в старой Пензе люди чаще всего ходили в баню. Одна из самых больших находилась на Козьем болоте (ныне улица Либерсона).

К сожалению, ее уже давно снесли, но старожилы до сих пор шутят и называют баню районообразующим предприятием. Она и в самом деле сильно выручала людей. Только здесь круглый год имелась горячая вода, а у котельной выходила труба, где женщины, пользуясь возможностью, бесплатно стирали одежду.

Но славилась баня в первую очередь парными. Топились они по-крестьянски, дровами. Люди шли сюда со своими вениками и тазиками. Билет стоил всего 18 копеек, время не ограничивалось, поэтому горожане парились долго. Для полного счастья посетителям не хватало разве что бассейна.

При бане работала пивная. В ней торговали не только спиртным - можно было приобрести сладкие сиропы и лимонады, стакан обходился в 1 копейку. В другом крыле здания располагалась парикмахерская. Модельные стрижки там не делали - только бокс, полубокс и «под Котовского» (наголо). Стригли ручными машинками - жутко «кусачими».

У помывочной был порядковый номер 2, но многие знали ее именно как баню на Козьем болоте.