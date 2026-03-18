История Пензы: Фабрика на набережной отравляла жизнь горожан

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Набережная Реки Пензы там, где стоят жилые дома, сейчас больше похожа на тихий спальный район. Однако раньше тут кипела жизнь и даже работал большой колбасный цех.

Его построили в 30-х годах прошлого века. При этом из-за жуткого дефицита свободной территории у местных насильно изымали землю, уничтожая огороды. Одноэтажный кирпичный цех с отдельной котельной топился углем и пыхтел трубами на весь квартал, высыпая килограммы сажи на крыши домов. Тут же на собственной бойне разделывали буренок.

В общем, соседство для жилых домов было достаточно неприятное. Предприятие отравляло жизнь пензенцев. Зато, по словам старожилов, колбаса получалась вкусной - и копченая с белым салом, и сырокопченая. Раскупали ее быстро, ведь в те времена мясная продукция была в большом дефиците.

В 50-х годах прошлого столетия на базе колбасной фабрики открыли кондитерский цех. На радость местным жителям, вместо едкой гари по округе начал разноситься приятный ванильный аромат. Выпускался только один сорт рассыпного печенья, потом стали производить и пряники. Испорченную или подгоревшую продукцию местные мальчишки любили выменивать у сотрудников на яблоки.

Небольшую фабрику закрыли в 70-х годах прошлого века после взрыва котельной, когда погибли люди. Производство от греха подальше решили вообще остановить.