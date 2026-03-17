История Пензы: Как работал старейший клуб служебного собаководства

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

50-60 лет в глубине современных улиц Кирова и Либерсона находился Летний сад, а при нем действовал единственный на тот момент в Пензе клуб служебного собаководства.

Здание, да и сам Летний сад, до наших дней не сохранились. Клуб размещался в небольшом 2-этажном доме, рядом стояли деревянные будки для четвероногих. Вся территория специализированного заведения находилась за высоким забором, чтобы особо любопытные не подходили к собакам.

В основном здесь тренировали немецких овчарок и ротвейлеров. Специалист-кинолог надевал длинный толстый ватник и начинал убегать, после чего на него спускали псов. За этим спектаклем особенно любила наблюдать местная детвора. Стараясь получше разглядеть, как псы нападают на несчастного кинолога, ребятня залезала на деревья.

Некоторое время в клубе служебного собаководства обучали и четвероногих для милиции. Собаки тренировались брать след и валить преступника на землю. Ни о каких спецзанятиях по поиску наркотиков и взрывчатки в то время и речи не шло, а слово «теракт» для советских людей было странным и малопонятным.

Клуб служебного собаководства закрыли еще в советские времена, а в 80-х годах прошлого столетия снесли и небольшое 2-этажное здание.