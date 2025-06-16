История Пензы: Не желающий переселяться пензенец выбежал из дома в момент его сноса

16.06.2025 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До середины прошлого века проспекта Победы не было - улица Луначарского плавно перетекала в Урожайную, соответствовавшую своему названию и похожую на большую деревню. Никаких широких магистралей и автомобильных развязок тут еще не было.

Район был плотно застроен частными домами, жители держали еще и всякую живность: коз, кур, индюшек и коров. В начале 60-х годов прошлого столетия квартал решили снести и проложить здесь проспект Победы.

Взамен деревянных избушек людям выдавали квартиры в новых домах, однако многие покидали насиженные места неохотно, тем более что чаще всего предоставляли 1-комнатные квартиры, которые по квадратным метрам не шли ни в какое сравнение с собственным домом. Поэтому люди сопротивлялись выселению.

«Помню, как мужик, который отказался переселяться, засел в доме, - рассказывал заместитель председателя облисполкома Владимир Котов. - Как мы только его ни пугали: и башенный кран крутили у окна, и делали вид, что взрываем здание, - но он все равно не выходил. А потом приехало начальство и заставило нас ломать дом бульдозером. Только после того как машина разрушила стену, мужик выскочил из здания».

Все освобождающиеся земельные участки переходили в собственность государства. Остатки домов вывозили на переработку как вторсырье.