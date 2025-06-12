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История

История Пензы: В Заводском районе установлена уникальная гаубица

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны каждый 4-й артиллерийский снаряд был оснащен деталью с завода имени Фрунзе. В память об этом в 1984 году неподалеку от предприятия установили гаубицу Д-1.

Эту пушку приняли на вооружение в 1943 году, в разгар советского наступления на Украине. Для своего времени она отличалась поразительной боевой мощью. При удачном попадании снаряд гаубицы мог разнести хорошо укрепленный бетонный дзот. Если на позиции противника обрушивалась сразу вся артбригада - а состояла она из 32 пушек, - одно соединение зачищало траншеи от врага на несколько километров вперед.

Дальность стрельбы Д-1 составляла около 12 километров, прямой наводкой - 850 метров. Зона поражения орудия была обширной. Порой гаубицу применяли и как противотанковую пушку.

Орудие получилось настолько удачным, что даже после войны его активно закупали многие страны. Д-1 участвовала в арабо-израильских конфликтах, во время Корейской войны, а также в локальных столкновениях на территории Африки. Гаубица уникальна. Пожалуй, это единственная пушка, которая прошла все сражения эпохи холодной войны.

Гаубица до сих пор стоит на вооружении Китая, а в Туркмении считается одной из основных и списывать ее пока не собираются.

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