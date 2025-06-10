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История

История Пензы: Названия улиц в честь дворян не прижились

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Микрорайон Стрела возник в конце XVIII века и носил тогда совершенно иное название - Конная слобода. Территория эта считалась вотчиной пензенских кавалеристов и в целом напоминала большую деревню.

В 1785 году в Пензе ликвидировали большинство специализированных слобод, доставшихся горожанам в наследство от первопоселенцев. Жителей было решено переселить на окраины. Конным казакам отдали территорию в северной части Пензы.

Новый микрорайон оказался одним из самых перенаселенных - на начало XIX века тут проживало около 1 000 человек. Большинство улиц в Конной слободе носили имена пензенских губернаторов и других первых лиц города.

К примеру, Пролетарская называлась Александровской, Дзержинского - Вигелевской, Герцена - Араповской, в честь губернского предводителя дворянства.

Облик округи значительно преобразился после строительства железной дороги и вокзала Пенза-I. Вскоре для рабочих и служащих Моршанско-Сызранского отделения здесь возвели жилые дома, и из вотчины казаков слобода плавно превратилась в район железнодорожников. Сегодня от дореволюционной Конной слободы ничего не осталось.

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