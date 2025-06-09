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История

История Пензы: На землях помещика Романова возникла улица Ухтомского

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До середины XIX века улицы Ухтомского в Пензе не существовало, на всей ее протяженности находилось небольшое пригородное село. Хотя сегодня отсюда всего 10 минут пешком до центра города.

Трудно представить, но когда-то на месте многоэтажек по улице Ухтомского стояли деревянные избушки, по дорожкам гоняли на пастбище скот, а поодаль раскинулись поля и покосы. Жили в тех домах крепостные пензенского помещика Романова. До 1861 года низшее сословие Российской империи было обязано выполнять различные повинности барину.

Большинство дворян предпочитали переводить крестьян на оброк, т. е. люди расплачивались за все деньгами. Такую форму налога практиковал и Романов, тем более что рядом находились главные торговые площадки Пензы и крестьяне без труда могли продать свой урожай либо устроиться на работу.

Впрочем, хозяйство все равно оказалось нерентабельным, а после отмены крепостного права и вовсе развалилось. Село стало постепенно сливаться с городом в середине 70-х годов XIX века. Железная дорога дала мощный толчок экономике, и Пенза начала стремительно расширяться на север.

Стальные магистрали разделили округу на 2 половины. Одна часть стала называться Малой Романовкой, а вторая - Большой. В 1927 году горком решил переименовать улицу в честь машиниста Ухтомского - одного из героев первой русской революции.

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