История Пензы: Стрелу сдали белочехам в считанные часы

05.06.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наступление чехословацкого корпуса на наш город началось с вокзала Пенза-III. Последняя оборонительная линия проходила через Конную слободу (ныне микрорайон Стрела). Окопы и траншеи тянулись от улицы Ухтомского и уходили вглубь улицы Герцена.

Готовиться к штурму пензяки начали еще за сутки до ожидаемого наступления. Строить оборонительные укрепления выгнали рабочих, священников, заключенных и многих других, но подготовиться как следует все же не успели. К полудню эхо орудийных раскатов донеслось до Конной слободы. Из-за неразберихи прервалась связь, командир роты Андрианов выстраивал оборону исходя из слухов.

«Был приказ держаться, насколько хватает сил, т. к. с минуты на минуту должны были прийти броневики, - вспоминал позднее начальник соединения, - между тем нас насчитывалось всего 80 человек».

Но тогда красноармейцы еще не знали, что легионеры уже захватили броневики и на помощь забытой роте никто не спешит. При этом командир чехословацкого корпуса поручик Швец оказался более искусным полководцем, чем Кураев, и ударил по Стреле с фланга.

Ряды защитников дрогнули, а белочехи зашли к нашим войскам уже и в тыл. В итоге красногвардейцы попали в кольцо. Некоторые воины, побросав винтовки, ринулись в избы к жителям, чтобы переодеться и прикинуться местными. Бойцы не смогли продержаться здесь и несколько часов.