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История Пензы: Жители улицы Дзержинского страдают из-за Виктора Цоя

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В каждом городе имеются свои неформальные места памяти Виктора Цоя. В Пензе оно находится на Дзержинского, 15, но почему возникло именно здесь, не могут точно сказать даже самые первые пензенские фанаты.

Достоверно известно, что стена памяти появилась в нашем городе в сентябре 1990 года. Мода на фразы «Цой жив», «Цой навеки в наших сердцах», «Звезда по имени Солнце» пришли к нам из Москвы, где к тому времени часть Старого Арбата превратилась в своеобразное место памяти.

Кто-то из поклонников группы «Кино» в августе 1990-го написал на стене «Цой жив». С тех пор крылатое выражение и начало путешествие по просторам Советского Союза. Разрисовывать фасады зданий тогда запрещалось, однако почитатели творчества Цоя все равно на свой страх и риск оставляли на 15-м доме граффити.

За 35 лет тут скопилось несколько слоев краски. Люди писали стихи собственного сочинения, рисовали портреты или просто выводили строчки из песен. С течением времени стена дома превратилась в своеобразную достопримечательность микрорайона Стрела, поскольку другого места памяти Виктора Цоя в Пензе нет.

Впрочем, подобной исключительностью недовольны жители 1-х этажей. В пылу чувств фанаты порой забываются и случайно изрисовывают окна и балконы.

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