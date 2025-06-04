История Пензы: Улица Толстого изначально была названа не в честь писателя

04.06.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие думают, что улица Толстого в Пензе названа в честь великого писателя Льва Николаевича. Но это не совсем так. Изначально улица именовалась Толстовской и носила имя губернатора Егора Петровича Толстого.

Он получил назначение в наш город в августе 1859 года и за пару лет руководства губернией запомнился людям как самый чудаковатый руководитель за всю историю. Иногда глава губернии вел себя крайне неадекватно, заставляя заместителей краснеть за него.

Как-то во время визита в один из уездов Егора Петровича отвели в местную церквушку, где проходила служба. Толстой, увидев, как прихожане отбивают поклоны священникам, решил подшутить и прямо в мундире бросился на пол. Подхалимы из числа должностных лиц последовали его примеру. Как только простые люди ушли, губернатор жестко отчитал всех оставшихся.

В другой раз на прием к нему записались 2 молодых выпускника гимназии. «Мы хотим получить здесь место», - просили соискатели. «А какое у вас образование?» - поинтересовался Толстой. «4 класса», - гордо ответили юноши. Губернатор встал, подвел их к 2 стульям и сказал: «Вот вам 2 места, сидите и охраняйте». Естественно, обескураженные посетители быстро покинули его кабинет.

Некоторые исследователи считают, что такое поведение объясняется страшной контузией: во время русско-турецкой войны Толстой получил серьезный удар саблей по голове. Травма давала о себе знать всю оставшуюся жизнь.

Именно при Толстом в апреле 1861-го было подавлено восстание крестьян сел Кандиевка и Черногай Пензенской губернии, а в августе того же года он получил назначение в сенаторы. Улицу, названную в его честь, позже переименовали в улицу Толстого, подразумевая уже Льва Николаевича.