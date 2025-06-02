История Пензы: Уточнено место жительства революционера Ухтомского

02.06.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Настоящей достопримечательностью в микрорайоне Стрела был дом машиниста Алексея Ухтомского. По уточненным данным, он жил не в 33-м доме, а в 74-м на улице, ныне называющейся Ухтомского. К сожалению, до наших дней здание не сохранилось. Оно находилось примерно в том месте, где сейчас располагается Толстовский путепровод.

В Пензу будущий герой первой русской революции переехал в возрасте 20 лет. Юноша, имея за плечами лишь среднее профессиональное образование, смог устроиться только на железную дорогу помощником машиниста. По некоторым данным, именно там на боевого и решительного парня обратили внимание агенты эсеров.

Говорят, своим повышением и переводом в Москву Ухтомский якобы обязан именно экстремистам. Впрочем, за это он сполна расплатился в декабре 1905 года, в разгар вооруженного восстания доставляя на паровозе боевые группы к местам сражений.

Нередко возить революционеров приходилось под шквальным пулеметным огнем, но наш земляк был не робкого десятка. Однажды его состав наткнулся на засаду, пули выбили стекла кабины и осколками посекло лицо, глаза заливало кровью, но машинист не растерялся и смог вывести паровоз из-под огня. Позже эсеры узнали, что на вагоны готовилась хорошо спланированная атака. На их счастье, Ухтомский прибавил скорость за минуту до намечавшегося штурма.

Вскоре фортуна изменила нашему земляку. Его арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Но расстрелять революционера с первого раза не получилось. Полуживого Ухтомского добили уже из револьвера.