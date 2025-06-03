История Пензы: Славу микрорайону Стрела принес подводник Лапин

03.06.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня одним из самых известных жителей микрорайона Стрела считается, наверное, Сергей Пенкин, а вот в начале XX века славу этой округе принесли 2 других деятеля - революционер Алексей Ухтомский и подводник Иван Лапин, который проживал на Вигелевской улице (ныне Дзержинского). Его дом располагался в районе современной школы № 35 и здания по адресу улица Ухтомского, 5.

Иван Лапин прославился в годы Первой мировой войны, когда на арену боевых действий вышли субмарины. Наш земляк служил на одной из мощных по тем временам подводных лодок «Окунь».

Боевое крещение подводники приняли ночью 22 марта 1915 года. У Рижского залива капитан субмарины обнаружил отряд немецких броненосных крейсеров. Команде был отдан приказ приготовиться к атаке. Ориентируясь по шуму винтов, субмарина осторожно прошла под кораблями и затем начала всплывать, чтобы дать залп, но внезапно ее заметили в перископе - и тут же на лодку посыпались мины.

Несмотря на угрозу оказаться на дне, моряки все-таки успели выпустить торпеду. Снаряд влетел в борт немецкого корабля, разорвав стальную оболочку в щепки. За дерзкую атаку весь экипаж «Окуня» был награжден Георгиевскими крестами 4-й степени. А Иван Лапин как первый пензенский подводник вмиг сделался звездой в родном городе.

Всего он участвовал в 7 походах, но после войны о своих подвигах предпочитал молчать. После революции из субмарины «Окунь» сделали надводный корабль, который участвовал в сражениях на Волге, а затем его просто сдали на металлолом.