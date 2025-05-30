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История

История Пензы: Около кинотеатра «Октябрь» снесли старинный дом

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Остановка возле кинотеатра «Октябрь» появилась относительно недавно, а 40 лет тому назад почти на ее месте стоял старинный жилой дом. По некоторым данным, он был построен в 70-х годах XIX столетия.

Владела им мещанка Екатерина Исакова. О том, что представляло собой это место в эпоху Александра II, можно узнать из купчей и документов нотариуса: «На усадьбе находится деревянный на каменном фундаменте дом в 6 комнат, 3-комнатный флигель со стряпущей избой (то есть отдельной кухней), есть мастерская, небольшой сад и деревянные службы».

Здесь Екатерина Исакова прожила почти 20 лет. В 1895 году землю выкупила губернская администрация для размещения архивов Казенной палаты и полиции, канцелярия же заняла просторные апартаменты бывшей усадьбы. Сюда горожане приходили, чтобы получить какие-либо справки или узнать о накопленных штрафах.

В годы Первой мировой войны канцелярию перевели в другое место, а усадьбу приобрел купец Леонид Зданевич. Здесь коммерсант открыл магазин сельскохозяйственного оборудования. Покупателям предлагались машины и молотилки Мальцевского завода, к ним предлагались также запасные части и различные масла.

Старинный дом снесли в начале 80-х годов прошлого столетия, а вместе с ним разрушили и все хозяйственные постройки. Пустырь долгое время пребывал в заброшенном состоянии, потом его облагородили.

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