История Пензы: Иностранка открыла в городе пансион для девочек

29.05.2025 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

300 лет назад улицы Троицкой (ныне Кирова) еще не было, на ее месте находилась Конная слобода. Она состояла сплошь из деревянных строений, однако имелись и свои архитектурные изюминки.

Одна из них - каменный особняк с прямоугольными окнами и дугообразными наличниками, стоявший на месте дома № 47. Предположительно, его возвели в 1793 году. Высокий и довольно симпатичный домик принадлежал канцеляристу Пензенской верхней расправы Алексею Орлову.

Во дворе он разбил небольшой фруктовый сад и по традиции тех лет обзавелся хозяйственными постройками вроде сараев, дровников и конюшни. Здесь Орлов прожил почти 25 лет. В 1819 году особняк купила Елизавета Монсард, переехавшая в Пензу из Швейцарии. В такую даль она забралась, преследуя благородные цели.

В нашем городе госпожа Монсард собиралась открыть пансион для девочек. Под школу ей приглянулся именно дом Орлова. Первоначально здесь имелось только 2 класса, в которых обучалось всего-навсего 14 девочек, причем исключительно из дворянских семей.

В чем состояло отличие этого пансиона от обычных школ того времени, понять трудно, поскольку детям преподавали то же самое.

Позже усадьба неоднократно меняла владельцев. В начале XX века здание принадлежало технологу Борису Лейкину - учредителю химического завода. На улице, носящей сейчас имя Каляева, его рабочие производили свинцовый сурик и кристаллическую соду.