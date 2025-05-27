История Пензы: На создание кинотеатра потратили огромные деньги

27.05.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кинотеатр «Октябрь» на улице Кирова стал славным продолжателем традиций «Олимпа» - тоже кинотеатра, который работал на том месте еще в годы Российской империи.

Здание принадлежало клубу приказчиков - одновременно и учредителю кинотеатра. Развлекательное заведение открылось здесь в январе 1915 года. Клуб вложил в предприятие огромные по тем временам деньги: на одну только аппаратуру потратили 2 700 рублей. Пришлось потратиться и на обустройство помещений.

«Верхнее и нижнее фойе обставляются мебелью и тропическими растениями, - писали в газете «Губернские ведомости», - мебель в зрительном зале будет не передвижная, как теперь, а прикрепленная к полу. Несмотря на большие затраты на оборудование, цены назначены от 20 до 75 копеек».

Стоит отметить, что «Олимп» пользовался большой популярностью у пензенцев. Клуб приказчиков закупал редкие, или, как тогда говорили, монопольные картины. Однако в бизнес внесла коррективы Первая мировая война - связь с заграничными партнерами и инвесторами прервалась.

В 1926 году кинотеатр «Олимп» был упразднен, позже на его базе открыли «Октябрь». Первый кинопоказ тут состоялся в 1932-м. Зрителям демонстрировали фильм «Златые горы» о борьбе пролетариата с буржуазией.