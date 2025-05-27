История

История Пензы: На создание кинотеатра потратили огромные деньги

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Кинотеатр «Октябрь» на улице Кирова стал славным продолжателем традиций «Олимпа» - тоже кинотеатра, который работал на том месте еще в годы Российской империи.

Здание принадлежало клубу приказчиков - одновременно и учредителю кинотеатра. Развлекательное заведение открылось здесь в январе 1915 года. Клуб вложил в предприятие огромные по тем временам деньги: на одну только аппаратуру потратили 2 700 рублей. Пришлось потратиться и на обустройство помещений.

«Верхнее и нижнее фойе обставляются мебелью и тропическими растениями, - писали в газете «Губернские ведомости», - мебель в зрительном зале будет не передвижная, как теперь, а прикрепленная к полу. Несмотря на большие затраты на оборудование, цены назначены от 20 до 75 копеек».

Стоит отметить, что «Олимп» пользовался большой популярностью у пензенцев. Клуб приказчиков закупал редкие, или, как тогда говорили, монопольные картины. Однако в бизнес внесла коррективы Первая мировая война - связь с заграничными партнерами и инвесторами прервалась.

В 1926 году кинотеатр «Олимп» был упразднен, позже на его базе открыли «Октябрь». Первый кинопоказ тут состоялся в 1932-м. Зрителям демонстрировали фильм «Златые горы» о борьбе пролетариата с буржуазией.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте