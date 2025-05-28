История Пензы: Предприниматели вели «гнусную» борьбу за клиентов

28.05.2025 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 43 на улице Кирова за свою историю сменил невероятное количество хозяев. За 100 лет здание 15 раз переходило из рук в руки. Последней владелицей, вплоть до развала Российской империи, была мещанка Анастасия Кармазова.

Этот участок она купила в январе 1912 года и сразу же приступила к коренным преобразованиям. На месте деревянной постройки Кармазова возвела внушительную усадьбу высотой в 3 этажа. Часть помещений она сдавала в аренду, а основные площади отвела под собственный магазин мебели и зеркал.

В Пензе предпринимательница не держала своих мастерских и весь товар возила из других городов. Чтобы он раскупался быстрее, Кармазова иногда устраивала грандиозные распродажи, доводя скидки на весь товар до 20%. Нередко ей приходилось воевать с конкурентами. Порой сражения за покупателей приобретали эпические масштабы, выливаясь на страницы местной прессы.

«Желание подорвать мой кредит и гнусная борьба как с конкурентом, - жаловалась журналистам «Губернских ведомостей» коммерсантка, - побудили кое-кого распространить, будто я задолжала 200 тысяч рублей. Этот слух разошелся настолько далеко, что не может не вредить моей фирме. Довожу до сведения господ покупателей, что дела мои находятся в прекрасном состоянии».

Одним из конкурентов Кармазовой был купец Усков, который также владел магазином мебели и зеркал. Их вражде положила конец Октябрьская революция - оба лишились всего.