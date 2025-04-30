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История Пензы: Свечной завод приносил хорошую прибыль епархии

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционную пензенскую церковь трудно назвать бедной. Священнослужители имели доход от пожертвований простых горожан и получали спонсорскую помощь от купцов. А на улице Славы они держали собственный свечной завод.

В 70-х годах XIX века в структуре Пензенской епархии имелся даже свой экономический отдел. Он и занимался распределением доходов на те или иные нужды.

Поначалу под фабрику священники присматривали купеческую усадьбу, которая стояла на месте будущего Дома книги (улица Славы, 6). Но владелец недвижимости по каким-то причинам не захотел ее продавать.

Тогда сотрудники экономического отдела епархии приобрели соседнее строение. За длинное 2-этажное здание духовенство выложило 8 000 рублей. Рабочему со средним достатком пришлось бы на него копить, не тратя денег, почти 15 лет.

Затраты быстро окупились. Уже через 5 лет чистая прибыль от продажи свечей составила 23 000 рублей. Некоторая доля выручки шла на поддержку епархиальных училищ. Позже здание частично реконструировали, выделив помещения под кабинеты руководства завода и квартиру для бухгалтера.

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