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История

История Пензы: Крепостной крестьянин воспитал известного писателя

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1959 году в районе Веселовки появилась новая улица. Ее назвали в честь писателя и литературного критика Сергея Аксакова, который, между прочим, имеет некоторое отношение к Пензе.

В губернии проживал младший брат известного писателя Николай. В селе Бояркино Городищенского уезда у него было имение, куда Сергей Тимофеевич часто любил приезжать в гости. Бывало, что он задерживался там на несколько недель.

По воспоминаниям очевидцев, Аксаков обожал рыбалку и чуть ли не каждый день с первой зорькой ходил на местный пруд. А еще в соседнем селе Репьевка жил его воспитатель - крепостной крестьянин Ефрем. В судьбе молодого Аксакова он сыграл такую же роль, что и Арина Родионовна - для Пушкина.

К тому моменту, когда Сергей Тимофеевич стал знаменитым литератором, Ефрем уже был глубоким старцем, полностью лишившимся зрения. Аксаков навещал своего учителя и вспоминал следующее: «Слух его был так чуток, что он издали узнавал мою походку, и весело, как старый рыбак приветствует молодого, хотя мне самому уже было 50 лет, говорил: «Дай бог тебе удачного клева». Года через 2 он скончался на руках дочери».

Аксаков умер в 1859 году, а ровно через 100 лет его память была увековечена в названии новой улицы в районе Веселовки.

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