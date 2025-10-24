История Пензы: Пустующий госпиталь на Кирова связан с жуткой легендой

24.10.2025 | 14:02

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Бывший военный госпиталь на Кирова, 17, когда-то был домом воеводы, а еще здесь размещалась духовная семинария, где учились Василий Ключевский и Федор Буслаев.

Здание на этом месте построили в середине XVIII века. Тогда оно было значительно меньше, высотой всего в 2 этажа. За долгую историю дом успел обрасти разными легендами, причем подчас жуткими.

Во время крестьянской войны, когда в Пензу вошли бунтовщики под предводительством Пугачева, здесь вместе с преданными товарищами забаррикадировался пензенский воевода Андрей Всеволожский. Обороняющиеся храбро отстреливались и не давали мятежникам ворваться внутрь. Тогда пугачевцы просто подожгли здание, и солдаты заживо сгорели.

После подавления крестьянского бунта остатки кирпичного здания выкупила городская казна и, проведя ремонт, переоборудовала его под резиденцию вице-губернаторов.

Первым сюда заселился Даниил Копьев - достаточно экстравагантный и странный человек. Сын пензенского губернатора Филипп Вигель оставил о нем следующие строки: «Он век проходил в зеленом фраке, уверяли, что для того он скупает поношенное сукно с биллиардов и что заметны были даже пятна, напоминающие места, затертые шарами». Вот таким был первый вице-губернатор.

После упразднения Пензенской губернии дом перешел во владение Саратовской епархии и священнослужители в 1800 году разместили тут духовную семинарию.