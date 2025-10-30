История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Верхняя часть улицы Кирова когда-то была плотно застроена богатыми усадьбами и особняками. Их сохранилось не так много. Уже давно снесли и дом № 4. Почти 200 лет тому назад в районе современного здания по адресу Кирова, 4А, стояло большое 1-этажное строение из серого камня.
Дом принадлежал Григорию Попову - коллежскому секретарю (должность соответствовала званию лейтенанта в армии). Работал он в губернском правлении, и, судя по всему, дела шли плохо.
В 1810 году усадьбу ему пришлось продать за долги. Дом ушел за 1 010 рублей (в пересчете на современный курс - больше миллиона). Кому господин Попов задолжал такую сумму, выяснить, к сожалению, уже не получится. Интересно, что усадьбу приобрела его однофамилица, дворянка Ефимия Попова.
Она преобразила двор, разбила фруктовый сад, построила беседку и отдельные покои для прислуги. Здесь богатая дворянка прожила 16 лет и выставила дом на продажу в 1826 году. Новым владельцем усадьбы стала супруга протоиерея кафедрального собора Анна Островидова.
Где безработная дама взяла такие деньги на дом, неизвестно. Ее муж, протоиерей Островидов, долгое время возглавлял в Пензе разные комитеты: оспенный, общественного здравия, улучшения быта духовенства и многие другие. Может быть, тогда за это неплохо платили.
Новости по теме
- История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой
- История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт
- В Пензе началась реставрация старинного дома на ул. Куйбышева
- История Пензы: Молодой учитель выражал недовольство знаниями Белинского
- История Пензы: В центре города исчезла целая улица
- История Пензы: Пустующий госпиталь на Кирова связан с жуткой легендой
- Обязательную сдачу ЕГЭ по истории хотят ввести в 2027-м
- История Пензы: В здании Заксобра дворяне знакомились с дамами
- История Пензы: Для лютеран возвели кирху на улице Красной
- История Пензы: Мост с вековой историей решили реконструировать
Последние новости
- История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой
- История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт
- История Пензы: Молодой учитель выражал недовольство знаниями Белинского
- История Пензы: В центре города исчезла целая улица
- История Пензы: Пустующий госпиталь на Кирова связан с жуткой легендой
- История Пензы: В здании Заксобра дворяне знакомились с дамами
- История Пензы: Для лютеран возвели кирху на улице Красной
- История Пензы: Мост с вековой историей решили реконструировать
- История Пензы: Самый известный мемориал на Маяке стоит около ТЮЗа
- История Пензы: На Измайлова установлен памятник легендарной «полуторке»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!