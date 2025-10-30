История

История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Верхняя часть улицы Кирова когда-то была плотно застроена богатыми усадьбами и особняками. Их сохранилось не так много. Уже давно снесли и дом № 4. Почти 200 лет тому назад в районе современного здания по адресу Кирова, 4А, стояло большое 1-этажное строение из серого камня.

Дом принадлежал Григорию Попову - коллежскому секретарю (должность соответствовала званию лейтенанта в армии). Работал он в губернском правлении, и, судя по всему, дела шли плохо.

В 1810 году усадьбу ему пришлось продать за долги. Дом ушел за 1 010 рублей (в пересчете на современный курс - больше миллиона). Кому господин Попов задолжал такую сумму, выяснить, к сожалению, уже не получится. Интересно, что усадьбу приобрела его однофамилица, дворянка Ефимия Попова.

Она преобразила двор, разбила фруктовый сад, построила беседку и отдельные покои для прислуги. Здесь богатая дворянка прожила 16 лет и выставила дом на продажу в 1826 году. Новым владельцем усадьбы стала супруга протоиерея кафедрального собора Анна Островидова.

Где безработная дама взяла такие деньги на дом, неизвестно. Ее муж, протоиерей Островидов, долгое время возглавлял в Пензе разные комитеты: оспенный, общественного здравия, улучшения быта духовенства и многие другие. Может быть, тогда за это неплохо платили.

