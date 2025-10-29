История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт

29.10.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Земля в центре города всегда стоила дорого. Из-за этого между собственниками часто разгорались жуткие конфликты.

О том наглядно свидетельствует история дома № 10 на улице Кирова. Точнее, его территории, поскольку сейчас здесь стоит строение советских лет.

В конце XVIII века тут располагалась большая усадьба сотрудника губернского правления Бориса Озерецкого. Участок простирался в длину до 35 саженей ( почти 75 метров).

Так бы он и жил тут как барин, если бы не одно но. В 1794 году приняли план расширения улицы Троицкой (так тогда называлась Кирова), и часть владений Озерецкого отрезали. Тогда госслужащий попросил компенсировать потерю земли соседним участком, которым владел купец Очкин, поскольку тот якобы присвоил себе муниципальную землю.

Последний возмутился, однако заявления Озерецкого вполне хватило для проверки. На место прибыл сотрудник управы, который осмотрел участок и вынес вердикт: «Усадьба Очкина крепостная, окружена давними плодовыми садами, что насаживались целый век, а посему удовлетворить требования господина Озерецкого губернский землемер во исполнение указов не имеет права».

В результате Озерецкому пришлось поумерить свои аппетиты. А его усадьбу снесли в советские времена и построили на ее месте большой жилой дом.