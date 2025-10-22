История Пензы: Для лютеран возвели кирху на улице Красной

22.10.2025 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Лютеранство зародилось в Европе в середине XVI века. Немало последователей этого религиозного течения имелось и в Пензе. А на территории дома на Красной, 67, когда-то стояла большая лютеранская кирха.

Община одного из протестанских течений в нашем городе образовалась в XIX столетии. В основном в ней состояли купцы и мещане из Прибалтики - эстонцы и латыши. После наполеоновских войн в губернии остались жить и бывшие воины Великой армии - немцы и французы.

Молиться им было негде, долгое время для проведения обрядов приходилось вызывать пастора из Саратова. Наконец, в 1822 году вся община скинулась на покупку отдельного дома, который затем собирались переообрудовать под кирху.

Собрали 5 тысяч рублей и на них провели реконструкцию. Получилось здание потрясающей красоты. Кирху назвали Александровской в честь наследника престола - будущего императора Александра II.

С того же времени католическая община перешла в ведение Московской консистории, а Пенза получила отдельного пастора. Для лютеран позже выделили и участок на Мироносицком кладбище.

Кирха работала вплоть до 20-х годов прошлого столетия. Позже ее постигла участь многих религиозных учреждений: сначала в здании находился склад, а чуть позже его вообще снесли.