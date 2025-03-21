История Пензы: Название улицы ИТР ставит в тупик пензенцев

21.03.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторые пензенские старожилы уверяют, что Заводской район начинался именно с улицы ИТР. Сама аббревиатура ставит многих пензенцев в тупик. Она расшифровывается как «инженерно-технические работники». Раньше здесь проживало много специалистов с ЗиФа - правопреемника трубочного завода.

Округа начала застраиваться в конце 20-х годов прошлого века. В то время район считался едва ли не престижным, поскольку для работников предприятия возводились отдельные кирпичные дома, внешне напоминавшие небольшие купеческие особняки.

При этом молодым квалифицированным специалистам, имевшим семью, бесплатно предоставляли квартиры. По мере прироста населения жителей стали уплотнять, и вместо просторных квартир людям приходилось ютиться в отдельных комнатах.

В отличие от остальных кварталов Заводского района, округа была полностью обеспечена всей социальной инфраструктурой. Через дорогу находился Дворец культуры им. Кирова, чуть дальше размещались школы и детские сады, в шаговой доступности работала горбольница № 1.

Со временем улица перестала соответствовать своему названию. В 50-е и 60-е годы ушедшего столетия тут селились не только заводские инженеры и рабочие, но и сотрудники других предприятий. Сегодня ИТР кардинально перестраивается и прежний вид с каждым годом постепенно теряется.