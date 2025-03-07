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История

История Пензы: Уникальная пушка-мортира имеет историческую ценность

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пензенский гарнизон был хорошо вооружен, в крепости имелось и немало пушек. В память об этом около бывшего земляного вала XVII века на современной улице Кирова был установлен мемориальный комплекс, историческая композиция «Оборонительный вал Пензы XVII века».

В мемориально-исторический комплекс входят вал, деревянная девятиметровая звонница и чугунная пушка-мортира. Она настоящая, ей как минимум 300 лет, а нашли пушку сотрудники краеведческого музея. С тех пор она и служит памятником всем пензенским артиллеристам, которые под градом пуль и стрел не давали врагам завладеть крепостью.

Всего на момент основания города в гарнизоне имелось 20 пушек небольшого калибра. Стреляли они ядрами размером с апельсин и наносили вред лишь при прямом попадании, но зато пробивали все живое насквозь - человека не спасали даже латы.

Служба в артиллерийских частях была не самой легкой, ведь постоянно приходилось возиться с тяжелыми орудиями, которые, ко всему прочему, нередко взрывались, унося на тот свет души канониров.

Заряжать требовалось быстро, держа в памяти всю последовательность операций. Сначала прочищали ствол, затем засыпали порох, вставляли ядро и фитиль, далее канонир должен был прицелиться. После наведения орудия шнур поджигали, происходил выстрел.

Артиллеристы использовали и шрапнель, но картечью стреляли только в случае близкого контакта с врагом. На дальних расстояниях она была бесполезна.

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