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История

История Пензы: Преступник по прозвищу Черт творил беспредел

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В апреле 1877 года наш край облетела резонансная новость: во Владикавказе поймали печально известного пензенского преступника Абдулу Асейдуллина по прозвищу Черт. Прославился он серией дерзких ограблений и организацией серьезной преступной группировки.

Пензенская полиция арестовала его еще в 1872 году, но Асейдуллин с двумя подельниками подговорил часового, и тот позволил уголовникам сбежать из тюрьмы. Часового потом убили как ненужного свидетеля.

На этом след Черта потерялся. А через некоторое время европейскую часть России сотрясла серия громких грабежей. Дерзкое преступление произошло в Крыму. Там банда пензенского преступника ограбила армянскую церковь - вынесла оттуда 40 тысяч рублей и различные драгоценности.

Со временем группа Абдулы разрослась и творила беспредел в Феодосии, Воронеже, Тамбове, Севастополе, Таганроге, Харькове, Керчи, Ростове. Перепуганные жертвы порой боялись писать на Черта заявления, чтобы избежать последующей расправы от рук его бандитов.

Асейдуллин легализовал часть награбленного. Например, открыл в нескольких городах магазины, держал лошадей на бирже (аналог современного таксопарка), с виду был вполне приличным коммерсантом. При любых проверках он неизменно показывал полицейским турецкий паспорт и спокойно говорил, что всего лишь скромный купец.

И все-таки пензенские сыщики вышли на Абдулу. Через агентурную связь удалось вычислить его местонахождение и арестовать. Позднее под строгим конвоем Асейдуллин был отправлен на каторгу. Так полицейским удалось поставить точку в его уголовной деятельности.

История Пензы: Преступник по прозвищу Черт творил беспредел

На фото к материалу изображен один из преступников конца XIX века.

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Источник — Фото из спецхранилища Государственного архива Пензенской области
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