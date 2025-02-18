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История

История Пензы: Недовольство императрицы отразилось на генплане города

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Пушкари, пожалуй в числе немногих, сохранила свое старое название - между прочим, берущее начало с эпохи основания Пензы. Раньше тут жили потомки первопоселенцев.

В 1780 году город стал центром Пензенского наместничества, в связи с чем появился новый генеральный план застройки, рассмотренный Екатериной II лично. Императрице многое не понравилось, и она приказала вынести на окраины все бывшие военные спецпоселения.

Потомкам пушкарей отдали территорию около современной Терновки и, собственно, в честь них назвали новую улицу. А вообще артиллеристов прислали в Пензу еще в 1663 году, правда это были не кадровые военные.

В «Строельной книге» о них говорится следующее: «В Пушкарскую слободу поселены пушкари, ссыльные люди, которые по указу Великого государя присланы за воровское денежное дело». То есть это были обыкновенные уголовники, которых в наказание отправили на Дикое поле.

В артиллерии мало кто хотел служить - это было крайне опасно. Во-первых, в то время пушки нередко взрывались, уничтожая разом весь расчет, а во-вторых, противник первым делом старался уничтожить именно артиллерию врага.

В анналах истории сохранились данные командира первых пензенских пушкарей - некто, как сказано в летописи, Микита Васильев сын Киселев. Именно он обучал пензенских артиллеристов.

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