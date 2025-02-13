История Пензы: Как расшифровывается загадочное название улицы ДОС

13.02.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В районе Терновки есть короткая улица со странным названием ДОС. Поначалу может даже показаться, что это какое-то иностранное слово, однако на самом деле возникло оно в советские времена.

В середине прошлого столетия Терновка считалась окраиной Пензы, а большая ее территория в состав города вообще не входила. Поэтому не случайно именно здесь, вдали от любопытных глаз, разместили военную часть. Она была, как тогда говорилось в армейской среде, переменного состава, т. е. служили там солдаты-срочники.

Бойцы, естественно, жили в казармах, а вот офицерам полагалось собственное жилье. Именно тогда для них и начали возводить типовые панельные и кирпичные «коробки». Когда строения сдали в эксплуатацию и квартал благоустроили, ему с присущей армии строгостью и прямотой дали сухое название ДОС.

Аббревиатура незамысловато расшифровывается как «дом офицерского состава». Сколько тут успело смениться разных лейтенантов, капитанов или офицеров рангом повыше, уже и не подсчитать. Сама часть давно расформирована. Сегодня тут можно все чаще встретить гражданских лиц. Некоторые даже и не знают, что когда-то квартал был особой легендой в Терновке.

В этом районе, только немного подальше, у бывшей части, стояла караульная вышка и пост КПП. В наше время все снесли, и теперь о них ничего более не напоминает.