История Пензы: Пензенский «шанхай» пользовался дурной славой

13.01.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня район «Глобуса» - это 4 длинные улицы. В старые времена в этой округе находился десяток кварталов со странными названиями Крутиловка, Говяжевка, Тужиловка. Это был своеобразный пензенский «шанхай».

Поселок Городок, который раньше простирался от микрорайона Стрела до улицы Карпинского, пользовался у горожан дурной славой. Оставлял желать лучшего и его контингент. Здесь преимущественно обитали маргинальные слои общества, которые не гнушались никаким заработком.

В частности, на Говяжевке забивали и разделывали буренок. Отходы зарывали в землю. Остается только предполагать, какая там царила антисанитария. Тутуновкой именуют уголок, отрезанный от внешнего мира, а квартал с таким названием действительно находился до середины XIX века на самой окраине города. Добраться туда было делом не из легких.

На разбитых и раскисших дорогах застревали кареты. Извозчики сюда возили только по тройному тарифу.

К востоку от Тутуновки простиралась улица Крутиловка - сельскохозяйственный участок Городка. Здесь работало много мельниц, на которых обрабатывали зерно. Казалось бы, дело благородное, однако ни одна из них официально зарегистрирована не была. В муке с Крутиловки имелось множество вредных примесей.

В 50-е годы прошлого века территория Городка подверглась коренной перестройке. Кварталы Тутуновка, Говяжевка и Тужиловка снесли, а на их месте проложили широкую магистраль.