История Пензы: Влюбленный телепат Мессинг сделал роковое пророчество на улице Пацаева

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Вольф Мессинг приобрел популярность еще в сталинские времена. Одни считали его целителем, другие - телепатом. Выступления Мессинга всегда проходили с аншлагом. Бывал он и в Пензе. На Пацаева, 7Б, он приезжал к своему другу Владимиру Альхимовичу.

Они познакомились прямо во время представления в пензенской филармонии. История поистине фантастическая. За кулисами Вольф Мессинг почувствовал недомогание, подозвал к себе директора учреждения и сказал, что на таком-то ряду и таком-то месте сидит врач. Так оно и оказалось, только до этого они друг друга вообще не знали.

Доктором был Владимир Альхимович. После он пригласил Мессинга к себе домой. На той встрече присутствовал журналист Абрам Пекный.

Вот что он вспоминал: «Мессинг много шутил, а жену Альхимовича, Марию, называл Машкой. Многим даже показалось, что он в нее влюбился. И свой пиджак телепат почему-то доверял только ей. Потом выяснилось: с собой он всегда носил огромный бриллиант».

На Пацаева, 7Б, Мессинг наведывался и спустя пару лет. Экстрасенс боялся огласки. С вокзала Альховичи забирали его на личной машине и везли на заднем сиденье, закрыв окна шторками - в те времена тонировки не было.

В хрущевке на Западной Поляне Мессинг открыл дату своей смерти. Присутствующим он заявил, что умрет в 107 лет. Телепат ошибся: он не дожил и до 75.