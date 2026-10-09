История Пензы: Что стало с легендарным заводом ДХО, снабжавшим весь СССР

История

История Пензы: Что стало с легендарным заводом ДХО, снабжавшим весь СССР
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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то огромные корпуса на улице Суворова принадлежали знаменитому на весь Советский Союз заводу дезхимоборудования (позднее - «Автомедтехника»). Многие пожилые горожане до сих по привычке называют остановку у 2-го корпуса лицея № 2 (раньше это была школа № 24) по имени фабрики - «ДХО».

Это было одно из немногих пензенских предприятий, ведущих свою историю еще со времен Николая I. В 1858 году на окраине города купец Соколов открыл литейно-механический завод, который выпускал изделия для хозяйственных нужд. Чуть позже фабрика перешла к его детям, а от них - к внукам.

В конце XIX века здесь производили чугунное литье, оборудование для мельниц и лесопильных заводов, ограды и многое другое. В годы Первой мировой войны бывший завод Соколова переоборудовали под военные нужды. Рабочие производили снаряды для минометов системы Лихонина-Дюмезиля.

По тем временам это было невероятно мощное орудие: 1 батарея всего за несколько минут могла смешать противника с окопной пылью. Кроме снарядов фабрика дополнительно выпускала разную мелочь вроде кавалерийских шпор и подков.

В 1917 года произошла Октябрьская революция, а через несколько месяцев вышел декрет о национализации промышленности. Фабрику, перешедшую в руки советской власти, переименовали в «Красный пахарь». Первоначально на предприятии выпускалась сельскохозяйственная техника, а чуть позже завод освоил производство дезинфекционных камер и химического оборудования.

В наши дни на месте одного из корпусов предприятия появился торгово-ярмарочный центр, в других работают различные магазины и располагаются организации.

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