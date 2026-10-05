История Пензы: Улицу Предтеченскую переименовали в честь анархиста Бакунина

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1919 году одну из старейших пензенских улиц - Предтеченскую - переименовали в честь анархиста Михаила Бакунина. Это был один из немногих русских революционеров, кто начинал бороться против власти еще с самим Карлом Марксом.

Будущий идеолог анархического движения родился в 1814 году в богатой дворянской семье. С ранних лет родители обучали его иностранным языкам, физике, истории и другим наукам. В 15 лет подающий надежды подросток поступил в Петербургское артиллерийское училище.

Он считался самым перспективным курсантом, и многие пророчили ему генеральские погоны. Но этого не случилось. Судьбу парня решил конфликт с начальником училища. Однажды на улице, одетый не по форме, в расстегнутом кителе Бакунин случайно задел плечом генерала Ивана Сухозанета.

Шокированный внешним видом своего подопечного, тот презрительно пробурчал Бакунину: «Уж если надел ливрею, то носи ее как полагается». Ливреей в старые времена называли костюм слуги - для будущего офицера фраза была сродни пощечине.

Вспыльчивый Михаил Александрович сквозь зубы ответил: «Я, в отличие от некоторых, ливрею никогда не надевал и надевать не собираюсь», - а затем отдал честь и ушел в противоположную сторону. Начальник училища не простил подобную дерзость юноше, и вскоре Бакунина отчислили из учебного заведения. Скорее всего, с тех пор он и возненавидел все государственное.