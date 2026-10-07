История Пензы: Дома «смирновской» серии изменили облик советских улиц

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В СССР возводили экономичные, но не совсем удачные с точки зрения эстетики дома. Типовые многоэтажки стали символом советского строительного бума. По всему городу до сих стоят хрущевки и брежневки, а вот улица Мира известна домами-свечками.

1-подъездные кирпичные 9-этажки были просты в строительстве и практичны в эксплуатации. Несмотря на кажущуюся массивность, они вырастали всего за несколько месяцев. Ставка на такой тип делалась и по другим причинам.

Панельные брежневки занимали много места, а высокое квадратное здание вмещало больше сотни квартир. Планировка помещений, правда, разнообразием не блещет: совмещенный санузел, короткий коридор, узкая кухня. Зато жители могли похвастать длинной лоджией - настолько просторной, что некоторые умельцы создавали там летние зоны отдыха.

Однако большой минус - шумоизоляция. Шпионам бы здесь понравилось: слышимость потрясающая, планы соседей на вечер вмиг переставали быть тайной. Прогадали проектировщики и с лифтовой шахтой. В домах подобной серии она невместительная, поэтому диваны, шкафы и другие громоздкие вещи новоселам приходилось поднимать на руках.

Такие дома-свечки иначе называют «смирновскими» - по имени московской улицы, где появилось 1-е строение из этой серии.