История Пензы: В чем уникальность двух памятников легендарному историку Ключевскому

История

История Пензы: В чем уникальность двух памятников легендарному историку Ключевскому
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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пензенская область уникальна тем, что только здесь есть 2 памятника историку Ключевскому. Один бюст установлен на его родине, в селе Воскресеновке, а в Пензе монумент в честь Василия Осиповича стоит напротив колледжа культуры и искусств - как дань памяти выдающемуся педагогу.

В детстве историка мало кто из преподавателей и родственников верил, что Василий станет знаменитым на весь мир исследователем. Мальчик учился не очень хорошо, к тому же сильно заикался. Недуг был связан со страшной трагедией. Когда Ключевскому едва исполнилось 9 лет, на его глазах во время сильной бури карета, где сидел его отец, перевернулась и тяжелая конструкция насмерть придавила главу семейства.

После этого у будущего историка возникли проблемы с речью. Полностью излечить заикание не удалось, но Ключевский научился справляться с ним даже во время публичных выступлений.

Когда начинался приступ, Василий Осипович останавливался для логической паузы и обычно делал небольшой глоток воды. Со стороны казалось, что он дает время залу подумать, но это была маленькая хитрость.

А слушали Ключевского с большим интересом. Александр III даже нанимал нашего земляка в качестве репетитора по истории для своего сына Георгия. Еще одним знаменитым учеником Ключевского стал Павел Милюков - руководитель партии кадетов.

Примечательно, что незадолго до своей смерти Ключевский предсказал гибель Российской империи.

«Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать? Ответа нет», - писал историк.

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